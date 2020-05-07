Зеленский отреагировал на петицию украинцев об увольнении главы офиса Ермака

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Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию, в которой требуется уволить главу его офиса Андрея Ермака. Об этом говорится на официальном сайте офиса президента.

Стоит отметить, что петиция была обнародована на сайте президента 1 апреля. С того момента ее подписали уже более 25 тыс. человек, чего достаточно для рассмотрения главой государства. Авторы документы напомнили, что Ермак подписался под созданием консультативного совета в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Авторы считают, что создание такого совета неприемлемо.

Зеленский заявил, что в настоящее время СБУ и ГБР проверяют публикации СМИ на достоверность.

«О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации», — добавил Зеленский.

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