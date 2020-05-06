Первый канал прокомментировал высылку из Белоруссии корреспондента

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Первый канал подтвердил, что МИД Белоруссии лишил аккредитации его съемочную группу и выслал корреспондента из страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Там также заявили, что считают эти действия белорусских властей «абсолютно безосновательными».

Ранее стало известно, что МИД Белоруссии оставил без аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как они сделали сюжет о развитии пандемии коронавируса в республике.

По словам одного из журналистов «Беларуси 1», в сюжете Первого канала белорусской стороной было выявлено «семь» фейков.

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