Первый канал отреагировал на лишение аккредитации его журналистов в Белоруссии
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Первый канал подтвердил, что его корреспондента выслали из Белоруссии, а всю съемочную группу телеканала по решению властей республики лишили аккредитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Там отметили, что действия белорусских властей являются «абсолютно безосновательными».
Ранее стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как они сделали сюжет о коронавирусной инфекции COVID-19 в республике.
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