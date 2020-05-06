Задержанный в Венесуэле американец заявил о плане вывоза Мадуро в США

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Задержанный в Венесуэле американец заявил о планировавшемся захвате аэропорта и вывоз президента Мадуро в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры, которые были показаны в эфире венесуэльского телевидения.

Показания дал задержанный за участие в операции гражданин США Люк Александр Денман.

По его словам, задержанные наемники должны были захватить аэропорт и доставить туда Мадуро, после чего перевезти его в США.

3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль рассказал, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам Мадуро, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

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