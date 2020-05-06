Путин передал привет от Мишустина
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин на заседании с главами регионов передал привет от премьер-министра Михаила Мишустина.
«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — сказал Путин.
По словам президента, премьер идет на поправку.
«Там все штатно», — отметил Путин
Ранее стало известно, что Мишустин не будет принимать участие в видеосовещании Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мишустин не будет участвовать в совещании Путина по коронавирусу
— Путин проведет совещание по коронавирусу 6 мая
— Стали известны подробности о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина