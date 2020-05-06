Путин передал привет от Мишустина

Президент России Владимир Путин на заседании с главами регионов передал привет от премьер-министра Михаила Мишустина.

«Передаю всем привет от Михаила Мишустина», — сказал Путин.

По словам президента, премьер идет на поправку.

«Там все штатно», — отметил Путин

Ранее стало известно, что Мишустин не будет принимать участие в видеосовещании Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом.

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