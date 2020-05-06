Разведка Южной Кореи опровергла сообщения об операции Ким Чен Ына

Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, передает «Би-би-си».

Глава разведывательного агентства Южной Кореи Сух Хун выступил в парламентском комитете и заявил, что нет никаких признаков того, что слухи о здоровье Ким Чен Ына были правдой.

При этом он подтвердил, что в этом году северокорейский лидер появлялся на публике только 17 раз. Когда в обычное время число появлений достигает 50 раз. Но, по данным разведки, это может быть связано с пандемией коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти