Латвия объявила себя «донором СССР»

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Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что Латвийская ССР была «донором денег» в Советском Союзе, передает «Sputnik Латвия».

По подсчетам Борданса, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48% своих бюджетов. Для ЛатССР этот показатель составил именно 48%.

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег в СССР», — заключил политик.

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