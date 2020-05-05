МИД Британии рассказал о контактах с Россией по коронавирусу
Официальный представитель МИД Великобритании рассказал о контактах с российской стороной по вопросам борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Собеседник агентства отметил, что диалог со странами G20 является одним из способов достижения «международного консунсуса».
«Нам нужно учиться на уроках друг друга, и у каждой страны есть свои уроки и свой опыт, ценные в данной сфере», — уточнил представитель МИД.
Он также добавил, что Британия продолжает поддерживать диалог с Россией по международным вопросам, связанным с противостоянием пандемии коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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