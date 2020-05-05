Чехия направила РФ ноту для обсуждения сложностей во взаимоотношениях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/287/12224287/Depositphotos_63352741_l-2015-pic905-895x505-75298.jpg">

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что ведомство направило России дипломатическую ноту с призывом обсудить сложную ситуацию во взаимоотношениях. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в частности предлагается проведение консультаций в рамках спора о демонтаже памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«Мы передали российской стороне ноту с предложением начать консультации в соответствии с параграфом пять договора о дружеских отношениях и сотрудничестве между Чехией и РФ», — добавил Петршичек.

Кроме того, он призвал чешских представителей поспособствовать реализации таких решений, поскольку иначе отсутствие мер может вызвать «контрпродуктивный эффект». Министр подчеркнул, что направленная России нота является «первым формальным предложением такого характера».

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД России назвали демонтаж памятника Коневу ударом по истории Чехии

— «Называют нацистами»: Прага пожаловалась Европе на Москву

— Премьер Чехии прокомментировал отношения Праги и Москвы