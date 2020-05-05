Президент Абхазии посетит Москву с рабочим визитом

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Абхазский президент Аслан Бжания посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации отметили, что лидер Абхазии уже вылетел в столицу.

Кроме Бжании в Москву приедут вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, а также вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Собеседник агентства не уточнил, с кем запланированы встречи абхазской делегации.

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