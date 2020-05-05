Президент Казахстана заявил, что отрицание роли СССР в Победе искажает истину

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что выступает категорически против фальсификации истории, а отрицание роли СССР в Победе во Второй Мировой войне, по его словам, искажает истину. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

При этом он отметил, что также нельзя умалять заслуги союзников СССР в войне — США, Великобритании и других стран.

«Мы были союзниками в борьбе против нацистского режима. Но и отрицать ключевую роль Советского Союза в достижении победы – это значит идти против исторической истины», — подчеркнул Токаев.

По его словам, каждый непредубежденный человек признает, что именно Советский Союз потерял больше всех человек, а также материальное составляющее.

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