Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ — Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев не любил дичь, но мог съесть филе или индейку, которая была специально выращенная. В зарубежных поездках он мог попробовать морепродукты, а вот его жена Раиса Максимовна вовсе их не ела.
Также не любил морепродукты первый президент России Борис Ельцин, поэтому на его столе никогда не было креветок, морских ежей и другой подобной еды.
По словам Галкина, действующий президент России Владимир Путин предпочитает хорошие котлеты, баранину, телятину, иногда рыбу.
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