Белый дом запретил рабочей группе по COVID-19 давать показания в конгрессе

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Белый дом запретил членам своей рабочей группы по коронавирусу давать показания в конгрессе. Об этом сообщает газета Hill со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

«На данный момент нам нужно, чтобы все были на местах и чтобы работа по реагированию на коронавирус была в приоритете», — цитирует издание представителя администрации США.

Ранее в палате представителей заявили о намерении заслушать на следующей неделе чиновников из различных ведомств, прикомандированных к рабочей группе, так как руководящие палатой представителей демократы, подозревают, что администрация с задержкой и с ошибками реагировала на пандемию.

После этого Белый дом запретил давать показания конгрессу главе Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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