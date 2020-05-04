Песков анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/351/13063351/RIAN_6228510.HR-pic905-895x505-33458.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

Встреча пройдет в онлайн-формате 6 мая. По словам представителя Кремля, на ней обсудят реализацию ранее принятых решений по новой инфекции, а также возможность поэтапной отмены ограничений.

Ранее глава государства поручил Роспотребнадзору к 5 мая разработать параметры последовательного выхода с 12 мая из режима ограничений исходя их текущей эпидемиологической ситуации и прогноза.

В России на данный момент выявлено 134,6 тыс. случаев COVID-19, умерли 1 280 человек, вылечились 16,6 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.