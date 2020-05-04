Тимошенко получила от США выплаты за годы в колонии на Украине
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко получила в США 148 млн гривен ($5,5 млн) в качестве компенсации за «политические репрессии» 2011-2014 годов. Об этом упоминается в ее декларации о доходах, размещенной на сайте Единого государственного реестра деклараций.
В апреле 2011 года действующий тогда генеральный прокурор Украины Ренат Кузьмин заявил о возбуждении нового уголовного дела, согласно которому Тимошенко обвинялась в повышении служебных полномочий при заключении контракта по газу с Россией в 2009 году.
Политик была признана виновной и приговорена к семи годам заключения в колонии в Харькове. В 2014 году ее освободили.
Источником поступления компенсационных средств указана юридическая компания из Техаса Reid, Collins, Tsai LLP.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером
— Тимошенко обвинила действующую власть в спланированном уничтожении Украины