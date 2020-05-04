Абэ продлил режим ЧС в Японии до 31 мая

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Ситуация у круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города... Ситуация у круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города...
Ситуация у круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине около японского города...
Kim Kyung-Hoon/Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет Kyodo.

Ранее режим ЧС был продлен до 6 мая.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии зафиксировано 14 877 случаев заражения COVID-19, 487 человек скончались.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Япония может продлить режим ЧС до конца мая

В Японии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек