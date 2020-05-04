Абэ продлил режим ЧС в Японии до 31 мая
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продлил действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая с целью недопущения распространения коронавируса. Об этом пишет Kyodo.
Ранее режим ЧС был продлен до 6 мая.
По данным Университета Джона Хопкинса, в Японии зафиксировано 14 877 случаев заражения COVID-19, 487 человек скончались.
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