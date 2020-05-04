Новым спикером сената Казахстана стал Маулен Ашимбаев
Кресло спикера сената (верхней палаты) парламента Казахстана после дочери экс-президента Дариги Назарбаевой занял 49-летний Маулен Ашимбаев. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Курмангали.
Отмечается, что до этого Ашимбаев в разные годы работал помощником президента Казахстана, замглавы администрации главы государства и не только.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой. Причина такого решения в настоящее время неизвестна.
Согласно конституции Казахстана, должность спикера сената является второй после поста президента.
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