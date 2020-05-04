Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство »Укринформ».

«Хотелось бы объявить этому 76-летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернется в лоно матери-Украины», — сказал посол.

По его словам, возврат Крыма в состав Украины «так же очевиден, как и то, что солнце встает на Востоке и садится на Западе». Он также назвал предложение экс-канцлера отменить санкции против России из-за пандемии коронавируса «криком отчаяния».

Ранее экс-канцлер ФРГ и глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шрёдер в интервью немецкому изданию Tagesspiegel предложил Германии вернуться к сотрудничеству с Россией, а ЕС — снять санкции из-за распространения COVID-19.

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