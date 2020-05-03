Песков заявил, что Путин продолжит работать в условиях ограничений

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский глава Владимир Путин продолжит работать в условиях ограничительных мер. Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

Он подчеркнул, что важно понимать, что ограничительные меры, установленные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нельзя «отменить за одну ночь».

Пресс-секретарь добавил, что всем гражданам «какое-то время» придется жить и работать в таких условиях.

«Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — отметил Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так, в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других российских регионах.

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