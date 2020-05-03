В Госдуме назвали цинизмом и наглостью обвинения Украины по трагедии в Одессе

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что украинские власти, обвиняя Россию в нежелании выяснять причины пожара в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, продолжает покрывать преступления нацистов. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, такие обвинения являются «наглостью» и «цинизмом».

«Российская сторона на всевозможных уровнях призывала к объективному расследованию обстоятельств одесской «Хатыни», но, к сожалению, его реальных итогов до сих пор нет», — заявил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что бывший президент Украины Петр Порошенко с «молчаливого согласия западных покровителей» затягивал расследование дела. При чем это было сделано «сознательно». Сейчас «Киев по примеру своих заокеанских кураторов» предпринимает попытки «снять с себя ответственность и найти оправдание собственному преступному бездействию за счет внешнего фактора».

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