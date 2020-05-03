Песков объяснил личное участие Путина в решении многих проблем

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Личное участие президента России Владимира Путина в решении многих вопросов объясняется сложным механизмом управления в России, заявил пресс-секретарь главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

В России «целый набор вопросов» не может решаться без участия президента, отметил Песков.

В частности, по его словам, личного внимания Путина требуют вопросы взаимоотношений федерального центра, различных ведомств, межбюджетных отношений, так как их «очень сложно» решать без участия главы государства.

Песков назвал такое участие «непосредственными президентскими функциями» Путина.

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