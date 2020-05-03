Пушков оценил отказ посла Украины от участия в возложении цветов в Берлине

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ посла Украины в Германии участвовать в возложении цветов совместно с представителем России. Свое мнение сенатор высказал на странице в Twitter.

Пушков назвал данный поступок «очередной демонстрацией ненависти со стороны киевской верхушки». Он отметил, что не считает эту ситуацию важной новостью.

«Кто-то ожидал другого?» – написал сенатор.

Ранее стало известно, что посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил отказом на приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера вместе с послом России Сергеем Нечаевым принять участие в церемонии возложения цветов в ознаменование окончания Второй мировой войны.

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