Тунис попросил помощи у России в борьбе с COVID-19

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Тунис попросил помощи у России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла страны в Москве Тарака Бен Салема.

Речь идет о предоставление респираторов, масок и медицинского оборудования для тунисских государственных клиник.

По словам дипломата, «Тунис, как многие другие страны, столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики».

Бен Салем также отметил, что его страна высоко оценила помощь России, предоставленную Италии.

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