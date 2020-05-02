Тунис попросил помощи у России в борьбе с COVID-19
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Тунис попросил помощи у России в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла страны в Москве Тарака Бен Салема.
Речь идет о предоставление респираторов, масок и медицинского оборудования для тунисских государственных клиник.
По словам дипломата, «Тунис, как многие другие страны, столкнулся с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения и экономики».
Бен Салем также отметил, что его страна высоко оценила помощь России, предоставленную Италии.
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