Президент Казахстана прекратил полномочия спикера Сената Дариги Назарбаевой
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента страны Дариги Назарбаевой, передает Tengri News со ссылкой на пресс-службу президента.
«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сообщили в пресс-службе.
Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ее деятельность в парламенте республики началась в 2012 году. Председателем Сената парламента была избрана в 2019 году.
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