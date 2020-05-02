Президент Казахстана прекратил полномочия спикера Сената Дариги Назарбаевой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/251/12254251/RIAN_5822497.HR-pic905-895x505-72273.jpg">

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Сената парламента страны Дариги Назарбаевой, передает Tengri News со ссылкой на пресс-службу президента.

«Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны», — сообщили в пресс-службе.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ее деятельность в парламенте республики началась в 2012 году. Председателем Сената парламента была избрана в 2019 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Дарига Назарбаева избрана председателем Сената Казахстана