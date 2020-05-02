Босния и Герцеговина отказала во въезде приглашенным российским медикам

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Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал российским военным медикам во въезде в страну, хотя специалистов пригласили сами власти республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там рассказали, что МИД Боснии и Герцеговины оповестил министерство безопасности о том, что 24 российским медикам и пяти специалистам радиационной, химической и биологической защиты нужно разрешение на въезд в страну для помощи в дезинфекции города Мостар.

О помощи в борьбе с COVID-19 Россию ранее попросил председатель президиума Драган Чович.

«Министр безопасности Боснии и Герцеговины не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум», — добавили в ведомстве.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.