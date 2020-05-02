Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

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Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

Как отмечается, Трамп официально внес кандидатуру Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине. Дейтон до этого также служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Ранее временным поверенным в делах США на Украине был Билл Тейлор, однако он должен был оставить свой пост в начале 2020 года. С 1 января эту должность занимает заместитель главы миссии на Украине Кристина Квиен.

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