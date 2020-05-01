Посол Украины отказался возложить цветы в Берлине вместе с послом России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил отказом на приглашение правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера вместе с послом России Сергеем Нечаевым принять участие в церемонии возложения цветов в ознаменование окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
Мюллер направил приглашения послам России, Украины и Белоруссии, чтобы отметить 75-ую годовщину исторического события с тремя дипломатами, государства которых ранее входили в состав Советского Союза, однако украинская сторона отказалась.
«Даже в самом страшном кошмар я не мог представить возложение венков рядом с представителем страны, которая более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины», – заявил Мельник.
При этом украинская сторона высоко оценила факт приглашения, отметив, что таким образом признан вклад украинского народа в освобождение Европы от нацистского режима.
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