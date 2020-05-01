Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.

Такое заявление Медведев сделал на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — сказал он.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил о своей болезни президенту России Владимиру Путину сразу, как только пришли результаты тестов на вирус.

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