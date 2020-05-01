В Кремле прокомментировали слухи о возможном уходе Мишустина с поста премьера

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о возможном уходе Михаила Мишустина с поста премьер-министра, сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля назвал «ерундой» сведения подобного рода.

Ранее Мишустин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус нового типа. Вице-премьер Андрей Белоусов станет и.о. главы правительства на время болезни Мишустина.

На этом фоне в некоторых СМИ появилась информация, что глава российского правительства может не вернуться на свой пост после выздоровления.