Песков назвал ерундой слухи об увольнении Мишустина после лечения от коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, не вернется на пост после того, как выздоровеет.
Песков назвал такие слухи «ерундой».
«Это ерунда», — сказал Песков РИА «Новости».
Мишустин заявил о заражении коронавирусом 30 апреля. На данный момент известно, что у политика высокая температура и его хотели госпитализировать в медучреждение, чтобы он находился под присмотром врачей.
На фоне данных о состоянии Мишустина некоторые средства массовой информации стали писать, что глава правительства РФ якобы может и не вернуться на свою должность после выздоровления.
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