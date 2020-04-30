Песков назвал ерундой слухи об увольнении Мишустина после лечения от коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/963/12151963/upload-RIAN_5615946.HR-pic905-895x505-5198.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения ряда СМИ о том, что премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, не вернется на пост после того, как выздоровеет.

Песков назвал такие слухи «ерундой».

«Это ерунда», — сказал Песков РИА «Новости».

Мишустин заявил о заражении коронавирусом 30 апреля. На данный момент известно, что у политика высокая температура и его хотели госпитализировать в медучреждение, чтобы он находился под присмотром врачей.

На фоне данных о состоянии Мишустина некоторые средства массовой информации стали писать, что глава правительства РФ якобы может и не вернуться на свою должность после выздоровления.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мишустин заявил о заражении коронавирусом

— Мишустина госпитализируют в больницу

— «Ъ» узнал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина