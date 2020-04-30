Байден начал подбор кандидатов на должность вице-президента
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Один из претендентов на пост президента Соединенных Штатов Джо Байден официально объявил состав комитета по подбору кандидата на пост вице-президента. Об этом сообщает Национальное общественное радио США.
Менеджер кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллан отметила, что выбор кандидата на пост вице-президента является самым важным решением в президентской кампании.
«И никто не знает этого лучше, чем Джо Байден», — заключила она.
Ранее Байден заявил, что действующий глава государства Дональд Трамп попытается отменить голосование, так как считает это единственным способом, который поможет ему выиграть
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