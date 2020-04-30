Порошенко обратился к Зеленскому
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Записанный политиком ролик был опубликован в YouTube.
В видео Порошенко пожаловался украинскому президенту на обвинения в госизмене.
Он возмутился тем, что инцидент в Керченском проливе расценивается как провокация, и был взят для заведения дела о госизмене, которое «защищает правовую позицию» российской стороны.
Кроме того, бывший глава выразил мнение, что Генеральное бюро расследований «синхронизировано» с идеями российской службы безопасности.
Порошенко подчеркнул, что Зеленский своими действиями признал «Азовское море внутренним озером России».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ГБР устало ждать: Порошенко приведут на допрос насильно
— На Украине расследуется 15 дел с фигурантом в лице Порошенко
— В Киеве обнародовали полный перечень производств с фигурантом в лице Порошенко