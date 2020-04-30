Порошенко обратился к Зеленскому

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Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Записанный политиком ролик был опубликован в YouTube.

В видео Порошенко пожаловался украинскому президенту на обвинения в госизмене.

Он возмутился тем, что инцидент в Керченском проливе расценивается как провокация, и был взят для заведения дела о госизмене, которое «защищает правовую позицию» российской стороны.

Кроме того, бывший глава выразил мнение, что Генеральное бюро расследований «синхронизировано» с идеями российской службы безопасности.

Порошенко подчеркнул, что Зеленский своими действиями признал «Азовское море внутренним озером России».

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