В Праге началась установка памятника власовцам

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В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. Об этом пишет РИА «Новости».

Идею возвести такой памятник подал староста микрорайона Павел Новотный. Глава считает, что именно власовцы в 1945 году освободили эту местность.

«Все, что должно быть сделано, будет сделано», — произнес он.

Памятник будет выполнен в виде памятной доски. Ее дополнят неким произведением от мастера, пожелавшего остаться неизвестным.

Как уточняется, памятник обойдется в $6,1 тыс. Эту сумму выделят из районного бюджета.

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