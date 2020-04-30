В Праге началась установка памятника власовцам
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В районе Ржепорыйе на окраине Праги начали устанавливать памятник власовцам. Об этом пишет РИА «Новости».
Идею возвести такой памятник подал староста микрорайона Павел Новотный. Глава считает, что именно власовцы в 1945 году освободили эту местность.
«Все, что должно быть сделано, будет сделано», — произнес он.
Памятник будет выполнен в виде памятной доски. Ее дополнят неким произведением от мастера, пожелавшего остаться неизвестным.
Как уточняется, памятник обойдется в $6,1 тыс. Эту сумму выделят из районного бюджета.
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