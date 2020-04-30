Рада желает усиления давления на Россию

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Верховная рада нового состава впервые одобрила обращение к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом «усилить внешнее давление на Российскую Федерацию». Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, постановление нацелено на «прекращения вооруженной агрессии России против Украины».

Также украинская сторона желает добиться от российской выполнения соответствующих решений и освободить временно оккупированные территории.

Киев также призывает страны отказаться военного сотрудничества с Россией. Речь идет в том числе о проведении совместных военных учений.

Кроме того, Украина желает «непризнания аннексии Автономной республики Крым и города Севастополь» и призывает осудить строительство моста через Керченский пролив.

Таким образом, Украина хочет возвратить Россию в международное правовое поле.

В своем письме Рада обвиняет Москву в совершении направленных «против территориальной целостности и суверенитета Украины» действий и невыполнении минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Составителями обращения стали депутаты от нескольких политических партий Украины, среди которых «Слуга народа», Европейская солидарность» и «Голос».