Кличко «прихорошился» в самоизоляции
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видео, как он самостоятельно подстригся в период самоизоляции.
На Украине на фоне пандемии коронавируса COVID-19 были введены ограничения, в том числе закрыты салоны красоты и парикмахерские.
«С утра прихорошился», — подписал Кличко.
На ролике градоначальник запечатлел, как подстригает волосы в домашних условиях. На фоне в видео играет песня Энди Савала Corona virus.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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