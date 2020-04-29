Россия ждет объяснений по российским школьникам, застрявшим в США

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Российский МИД потребовал от американского иностранного ведомства предоставить четкие объяснения по школьникам из России, застрявшим в США из-за коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Мы еще ожидаем от наших американских коллег четких, подробных объяснений», — сказал министр.

Лавров уточнил, что объяснения посла США в Москве Джона Салливана неудовлетворительны. По словам министра, Салливан призвал не волноваться, потому что «кто-то уже приехал домой, кто-то расхотел уезжать, кто-то в семьях, кто-то еще куда-то перешел».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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