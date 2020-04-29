Россия призывает Иран не поддаваться на провокации США в Персидском заливе
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Россия призывает Иран проявить сдержанность и осторожность в ответ на американские санкции в Персидском заливе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
Захарова заверила Тегеран в необходимости действовать строго в соответствии с международными нормами.
22 апреля президент США Дональд Трамп распорядился наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут мешать американским действиям.
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