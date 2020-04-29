СК начал проверку после сообщений о наличии двойного гражданства у Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку после сообщений о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в сети появились сведения о том, что сенатор Мизулина якобы имеет вид на жительство в Бельгии. Отмечалось, что после данных сообщений она обратилась с заявлением о клевете.

По данным агентства, Мизулина в середине января направила запрос в Генеральную прокуратуру России.

Генпрокуратура направила эти материалы в МВД России, ведомство установило признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве.