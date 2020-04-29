Чехия не планирует выдворять российского посла

<img src="//img.gazeta.ru/files3/287/12224287/Depositphotos_63352741_l-2015-pic905-895x505-75298.jpg">

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что связанная с обвинениями в адрес России в подготовке к покушению на пражских политиков ситуация, не требует выдворения из Чехии российского посла. Об этом пишет РИА «Новости».

Он назвал недопустимым проведение акций со стороны другого государства против граждан Чехии.

Бабиш также отметил, что актуальными спорами с Москвой сейчас занимается глава МИД Томаш Петршичек.

При этом представитель республиканской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха заявил, что в ведомстве считают данную ситуацию чрезвычайно серьезной.

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявил, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. По предположению еженедельника, яд мог предназначаться двум пражским политикам, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.