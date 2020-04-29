Ежегодная сессия парламента Китая откроется 22 мая

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Отложенная из-за пандемии коронавируса третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва откроется в Пекине 22 мая. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, соответствующее решение было принято на заседании Постоянного комитета ВСНП.

ВСНП является высшим законодательным органом КНР.

Ежегодная сессия ВСПН — главное внутриполитическое событие Китая — как и в предыдущие годы, должна была открыться 5 марта, но была отложена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране. Во время сессии, длящейся около 10 дней, депутаты утверждают план социально-экономического развития страны, проект бюджета, военный бюджет, а также рассматривают другие законодательные акты.

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