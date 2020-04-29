Чехия не намерена выдворять российского посла

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Чешский премьер-министр Андрей Бабиш оценил вероятность выдворения российского посла из-за обвинений в адрес России в подготовке к покушению на пражских политиков, передает РИА «Новости».

Премьер отметил, что нынешняя ситуация не требует таких действий, как, например, выдворение из Чехии посла России.

При этом представитель республиканской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха заявил, что в ведомстве считают данную ситуацию чрезвычайно серьезной.

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявил, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. По предположения еженедельника, яд мог предназначаться для двух пражских политиков, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

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