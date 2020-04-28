Лавров: у России в настоящий момент нет рычагов давления на Хафтара

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет возможности оказывать дипломатическое давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, сообщает «Интерфакс».

«Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, у нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта», — сказал Лавров.

Он также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша как можно скорее назначить нового спецпредставителя по регулированию ситуации в Ливии, место которого никем не занято уже более месяца.

Кроме того, Лавров заявил о невозможности ООН найти решение, которое бы устраивало все стороны ливийского противостояния. В связи с этим он призвал доверить дальнейшую судьбу африканской страны ее гражданам.

«Мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее Хафтар объявил о выходе из Схиратское соглашения, по которому власть в стране переходит к Правительству национального согласия (ПНС), и о том, что ЛНА берет власть над всеми подконтрольными ей территориями Ливии.

Соглашение о прекращении вооруженной борьбы между ливийскими сторонами конфликта и формированию ПНС подписано в декабре 2015 года в городе Схирате на территории Марокко.

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