Лавров: у России в настоящий момент нет рычагов давления на Хафтара
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет возможности оказывать дипломатическое давление на командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, сообщает «Интерфакс».
«Я бы не говорил здесь о каких-то рычагах давления, которые есть у России, у нас есть контакты со всеми без исключения действующими лицами ливийского конфликта», — сказал Лавров.
Он также призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша как можно скорее назначить нового спецпредставителя по регулированию ситуации в Ливии, место которого никем не занято уже более месяца.
Кроме того, Лавров заявил о невозможности ООН найти решение, которое бы устраивало все стороны ливийского противостояния. В связи с этим он призвал доверить дальнейшую судьбу африканской страны ее гражданам.
«Мы не одобряем заявление о том, что теперь маршал Хафтар будет единолично решать, как жить ливийскому народу», — подчеркнул глава российского МИД.
Ранее Хафтар объявил о выходе из Схиратское соглашения, по которому власть в стране переходит к Правительству национального согласия (ПНС), и о том, что ЛНА берет власть над всеми подконтрольными ей территориями Ливии.
Соглашение о прекращении вооруженной борьбы между ливийскими сторонами конфликта и формированию ПНС подписано в декабре 2015 года в городе Схирате на территории Марокко.
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