Трамп допустил требование от Китая компенсации за пандемию

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что США могут последовать примеру Германии и потребовать от Китая компенсацию за ситуацию с распространением коронавируса нового типа. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщается на сайте Белого дома.

По словам Трампа, у США «есть способы» решить вопрос с ответственностью Китая за пандемию «намного проще», чем это делает Германия. При этом глава государства подтвердил, что Соединенные Штаты проводят оценку ситуации, и в случае требования компенсации речь пойдет «о гораздо большем количестве денег», чем запросила Германия.

Ранее стало известно, что Германия потребовала от Китая компенсацию в €130 млрд за пандемию коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание —новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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