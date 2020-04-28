Экс-дипломат КНДР заявил о неспособности Ким Чен Ына самостоятельно ходить

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Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын жив, однако у него серьезные проблемы с ногами. Об этом предположении рассказал CNN экс-дипломат страны Тхэ Ен Хо.

Он отметил, что отсутствие Ким Чен Ына на праздновании дня рождения деда Ким Ир Сена действительно было ненормальным. В связи с этим, он полагает, что Ким Чен Ын не может самостоятельно встать или нормально передвигаться.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще, но ясно одно <...> он не может самостоятельно ходить», — добавил Тхэ Ен Хо.

Телеканал отмечает, что бывший дипломат не представил никаких доказательств, подтверждающих его слова.

Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неправильно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.

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