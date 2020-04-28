Помпео выразил Гуаидо поддержку в телефонном разговоре

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре выразил поддержку венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуаидо, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского Госдепа.

Как сообщает ведомство, Помпео подтвердил, что США поддерживают усилия Гуаидо и Национальной ассамблеи Венесуэлы для восстановления демократии в стране.

Отмечается, что в ходе переговоров американский госсекретарь и Гуаидо обсудили план урегулирования в Венесуэле, который ранее предложили США и который предусматривает уход со своего поста президента Николаса Мадуро, создание временного правительства и проведение выборов.