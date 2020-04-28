Депутаты из партии Зеленского призвали смягчить карантин на Украине

Ряд депутатов фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» попросили украинского премьера Дениса Шмыгаля смягчить карантин в тех регионах страны, где наблюдается медленное распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, которая также подписала соответствующее обращение парламентариев.

Она считает, что пожар необходимо «тушить там, где горит».

«То же самое касается мер против коронавируса. В разных регионах страны уровень заболеваемости существенно отличается», — написала Кравчук.

Она указала, что в Черновицкой области Украины зарегистрирован 1341 случай инфицирования COVID-19, а в Черниговской области — 22 случая. По словам Кравчук, поэтому стало бы логичным шагом сделать ограничительные меры в некоторых регионах страны различными.

Депутат также отметила, что «большинство населения фактически осталась без работы и денег», и в связи с пандемией коронавируса на Украине могут произойти трудовой и экономический кризисы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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