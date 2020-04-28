Министр государственных служб Мексики заразилась COVID-19

Глава Министерства государственных служб Мексики Ирма Сандоваль Бальестерос подхватила коронавирусную инфекцию COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заявление мексиканского ведомства.

Таким образом, министр является первым членом правительства латиноамериканской страны, у которого был обнаружен коронавирус нового типа.

Отмечается, что глава ведомства не имеет тяжелых симптомов.

«Состояние здоровья Ирмы Сандоваль Бальестерос <...> оценивается как отличное», — сообщает министерство.

Там также добавили, что чиновница находится в самоизоляции и по-прежнему выполняет свою работу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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