Министр государственных служб Мексики заразилась COVID-19
Глава Министерства государственных служб Мексики Ирма Сандоваль Бальестерос подхватила коронавирусную инфекцию COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на заявление мексиканского ведомства.
Таким образом, министр является первым членом правительства латиноамериканской страны, у которого был обнаружен коронавирус нового типа.
Отмечается, что глава ведомства не имеет тяжелых симптомов.
«Состояние здоровья Ирмы Сандоваль Бальестерос <...> оценивается как отличное», — сообщает министерство.
Там также добавили, что чиновница находится в самоизоляции и по-прежнему выполняет свою работу.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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