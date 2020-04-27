Минсельхоз уволил подозреваемого в педофилии помощника главы Россельхознадзора

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Минсельхоз уволил помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в педофилии, сообщила пресс-служба минсельхоза.

Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил обращение об увольнении Натарова в Минсельхоз, отметив, что появившаяся информация подрывает репутацию государственной власти.

Информация о возможном преступлении появилась 23 апреля. Предполагается, что развратные действия начались, когда девочке было 13 лет и продолжались три года. Сообщалось, что чиновник психологически запугивал жертву.