Минсельхоз уволил подозреваемого в педофилии помощника главы Россельхознадзора
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Минсельхоз уволил помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в педофилии, сообщила пресс-служба минсельхоза.
Ранее секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил обращение об увольнении Натарова в Минсельхоз, отметив, что появившаяся информация подрывает репутацию государственной власти.
Информация о возможном преступлении появилась 23 апреля. Предполагается, что развратные действия начались, когда девочке было 13 лет и продолжались три года. Сообщалось, что чиновник психологически запугивал жертву.