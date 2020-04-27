Посол РФ: санкции во время коронавируса ставят Сирию на грань катастрофы
Посол России в Дамаске Александр Ефимов заявил, что санкции против Сирии во время коронавируса повлекут катастрофические последствия, пишет «Интерфакс».
«В текущих условиях их (санкций) последствия становятся еще более болезненными и действительно ставят страну на грань катастрофы», — сказал Ефимов.
Посол добавил, что ограничения вносят непредсказуемость в борьбу Сирии с пандемией.
В Сирии коронавирусом заразились 43, скончались три человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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