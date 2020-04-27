Чехия готова к переговорам с Россией о передаче памятника Коневу

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Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Прага готова обсудить с Москвой передачу памятника маршалу Ивану Коневу, который в начале апреля был демонтирован в одном из пражских районов. Об этом министр сказал в интервью газете Hospodářské noviny.

По словам дипломата, Чехия выступает за выполнение обязательств по договору о дружественных отношениях с РФ от 1993 года.

При этом он отметил, что в документе не сказано о том, где памятник должен находиться, «но предусматривается достойное обращение и охрана памятника от повреждений».

«Если одним из путей выполнения данного обязательства являются переговоры с РФ о перемещении памятника на ее территорию, мы открыты для этого», — сказал Петршичек.

Ранее стало известно, что в районе Прага-6 снесли памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания.

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